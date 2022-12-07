В Санкт-Петербурге пройдет лекция в поддержку Конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои»

в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, пройдёт образовательная лекция. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В пятницу, 09 декабря 2022, с 13:00 до 15:00, в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица, пройдёт образовательная лекция в поддержку проведения всероссийского Конкурса монументальной патриотической скульптуры «Наши герои», при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На лекции будет рассказано об основных вехах развития монументальной скульптуры – из глубины веков и до наших дней; показаны примеры скульптурных композиций и памятников, напечатанных на специальном 3D принтере по металлу; организаторы Конкурса ответят на все вопросы по участию.

Ждём вас на лекции!

Запись на участие в лекции в очном формате - в телеграмм-канале Конкурса.