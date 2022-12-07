Россия и Турция проведут переговоры по Сирии 8-9 декабря 2022 Фото: REUTERS

Россия и Турция проведут переговоры по сирийской проблеме 8-9 декабря этого года, сообщают турецкие СМИ.

По информации Ayd nl k, от российской стороны в переговорах примет участие специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. В сообщении отмечается, что ранее дипломат указывал на возможность предотвращения эскалации арабской республике.

Напомним, ранее Лаврентьев заявлял, что российская сторона на переговорах в Астане попыталась удержать Турцию от проведения операции на севере Сирии и Ирака.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.

Тем временем курдский альянс «Силы демократической Сирии» (СДС) обратился к России с просьбой выступить инициаторами соглашения о координации действий в Дамаске для защиты своей территории.