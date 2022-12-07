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НовостиПолитика7 декабря 2022 12:03

Кулеба просит премьера Индии посодействовать урегулированию украинского конфликта

Он назвал Индия очень важным игроком на мировой арене
София ГОНЧАРОВА
Кулеба просит премьера Индии посодействовать урегулированию украинского конфликта

Кулеба просит премьера Индии посодействовать урегулированию украинского конфликта

Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил премьер-министра Индии Нарендра Моди оказать содействовать в урегулировании украинского конфликта.

По его словам, Индия является" очень важным игроком на мировой арене".

- Премьер-министр Индии своим голосом может внести изменения (в сложившуюся ситуацию), - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Руководитель украинского дипломатического ведомства добавил, что до этого "были несколько обнадеживающих заявлений от премьер-министра (Индии), когда он сказал, что сейчас не эпоха для военных действий".

До этого сайт KP.RU писал, что если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, то Россия готова говорить. Об этом заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако оно должно быть с учетом российских интересов, напомнил чиновник.