Кулеба просит премьера Индии посодействовать урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил премьер-министра Индии Нарендра Моди оказать содействовать в урегулировании украинского конфликта.

По его словам, Индия является" очень важным игроком на мировой арене".

- Премьер-министр Индии своим голосом может внести изменения (в сложившуюся ситуацию), - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV.

Руководитель украинского дипломатического ведомства добавил, что до этого "были несколько обнадеживающих заявлений от премьер-министра (Индии), когда он сказал, что сейчас не эпоха для военных действий".

До этого сайт KP.RU писал, что если будет серьезное предложение о том, как прекратить конфликт на Украине, то Россия готова говорить. Об этом заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Однако оно должно быть с учетом российских интересов, напомнил чиновник.