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НовостиВ мире7 декабря 2022 12:13

Рэпер Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Нельзя навязывать свою боль всем остальным, считает музыкант
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Рэпер Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Рэпер Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Канье Уэст считает, что евреям следует простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера за геноцид. Свое мнение он высказал в интервью ультраправому активисту и Гэвину Макиннесу.

«Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера», – передает слова музыканта Rolling Stone.

По мнению Канье Уэста, евреи повлияли на репутацию Гитлера из-за того, что обвиняли его в изгнании их из Германии. Он также повторил свои утверждения о контроле евреями большинства СМИ, банков и торговых центров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Twitter заблокировал в соцсети аккаунт Канье Уэста. Решение спровоцировал антисемитский и экстремистский пост исполнителя, объяснил новый владелец соцсети миллиардер Илон Маск.