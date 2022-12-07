Рэпер Канье Уэст призвал евреев простить Гитлера Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рэпер Канье Уэст считает, что евреям следует простить нацистского диктатора Адольфа Гитлера за геноцид. Свое мнение он высказал в интервью ультраправому активисту и Гэвину Макиннесу.

«Евреи не могут указывать мне, кого я могу любить, а кого нет. Нельзя навязывать свою боль всем остальным. Сегодня еврейский народ должен простить Гитлера», – передает слова музыканта Rolling Stone.

По мнению Канье Уэста, евреи повлияли на репутацию Гитлера из-за того, что обвиняли его в изгнании их из Германии. Он также повторил свои утверждения о контроле евреями большинства СМИ, банков и торговых центров.

Как писал сайт KP.RU, ранее Twitter заблокировал в соцсети аккаунт Канье Уэста. Решение спровоцировал антисемитский и экстремистский пост исполнителя, объяснил новый владелец соцсети миллиардер Илон Маск.