МИД РФ обеспокоен ситуацией со скоплением российских танкеров у Босфора

Скопление российских танкеров у пролива Босфор беспокоит МИД РФ Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел (МИД) России обеспокоенно ситуацией со скоплением российских танкеров у пролива Босфор рядом с берегами Турции. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости замглавы внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По его словам, проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний.

"Эта ситуация нам известна. Конечно, она вызывает у нас тревогу с точки зрения интересов наших операторов, - уточнил Грушко. - Эта проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний. Ведь страхуют страховые компании, а не государство".

Дипломат добавил, что, если на этом этапе не удастся урегулировать вопрос, тогда уже его решение выйдет на "политический уровень".

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что около двух десятков танкеров "застряли" в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.

По данным агентства Bloomberg, на танкерах, скопившихся у берегов Турции, находится 18 миллионов баррелей нефти, при этом подавляющая ее часть из Казахстана.