У Бедроса Киркорова подозрение на воспаление легких

Отца российского певца Филиппа Киркорова Бедроса везут в скорой с подозрением на пневмонию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отца знаменитого российского певца Филиппа Киркорова, Бедроса Киркорова, пока не госпитализировали. Пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская опровергла сведения СМИ, отметив, что Бедроса Киркорова везут в больницу с подозрением на воспаление легких. Об этом пишет издание "NEWS.ru".

"Откуда такая информация? Только приехала скорая, еще даже не везут в больницу, а уже и диагноз поставили, и больницу определили. Ну, возраст, да, есть подозрение на воспаление легких, вызвали доктора", - цитирует издание пресс-секретаря.

Позднее Успенская сообщила, что Бедроса Киркорова забрала скорая для установления диагноза в стационарных условиях. Предварительно врачи подтвердили пневмонию.

Напомним, не так давно Бедрос Киркоров отметил свое 90-летие в Кремле. В распоряжении "Комсомольской правды" оказалось видео с мероприятия.