Путин поручил новым регионам России создать подразделения по профилактике коррупции до июня 2023

Путин поручил новым регионам России создать подразделения по профилактике коррупции Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил руководителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Харьковской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, такие органы должны появиться в новых регионах России до 1 июня 2023 года. Кроме того, федеральным органам власти поручено сформировать такие отделы в своих территориальных подразделениях и создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, в конце сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов.