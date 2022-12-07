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НовостиПолитика7 декабря 2022 12:28

Путин поручил новым регионам России создать подразделения по профилактике коррупции до июня 2023

Федеральным органам власти поручено сформировать такие отделы в своих территориальных подразделениях
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил новым регионам России создать подразделения по профилактике коррупции

Путин поручил новым регионам России создать подразделения по профилактике коррупции

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил руководителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Харьковской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, такие органы должны появиться в новых регионах России до 1 июня 2023 года. Кроме того, федеральным органам власти поручено сформировать такие отделы в своих территориальных подразделениях и создать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Напомним, в конце сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как писал сайт KP.RU, присоединение к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержало абсолютное большинство жителей этих регионов.