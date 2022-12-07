Названа причина провала Макрона как посредника по Украине

Эммануэль Макрон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неудачная инициатива главы Франции Эммануэля Макрона, который хотел сыграть роль посредника в разрешении конфликта на Украине, демонстрирует, что Франция утратила прежнее дипломатическое влияние на мировой арене, полагает эксперт Центра политических исследований Франции (Sciences Po) Ален Поликар.

Напомним, Макрон в последнее время не один раз заявлял о своих планах вновь провести телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным. На прошедшей неделе неделе он вновь сообщил о таких планах после беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским. Но, как и в предыдущих случаях, в Кремле на это дали ответ, что такой разговор в планах Путина отсутствует.

“Очевидно, что эта инициатива обернулась полным провалом - он (Макрон - прим. ред.) ничего не достиг. Это ставит под вопрос… реальный вес и влиятельность Франции…", - заявил Поликар РИА Новости

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.