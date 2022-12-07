Движение по Крымскому мосту полностью откроют в марте 2023 года

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет полностью восстановлено в марте 2023 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Движение по Крымскому мосту планируется полностью открыть в марте 2023 года. Об этом заявил в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин в среду, 7 декабря 2022 года.

"Основные работы, которые позволят открыть движение, планируем завершить в марте 2023 года", - написал Хуснуллин.

По его словам, работы на правой части моста уже завершились, теперь же ремонтные бригады переключились на левую.

Заместитель председателя правительства России добавил, что продолжаются поставки и сборка пролетных строений. Их уже поставлено более половины, а собрано – около 15%. Параллельно ведется демонтаж поврежденных пролетов.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, что привело к возгоранию семи цистерн с топливом у поезда, проезжавшего мимо. Сначала сообщалось о трех погибших, однако позже число жертв выросло до четырех. Ударная волна привела к обрушению двух пролетов автомобильной части моста.

Как писал сайт KP.RU, ФСБ установила, что организатором взрыва на Крымском мосту было главное управление разведки Министерства оборов Украины, а также его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура ведомства. Сообщалось, что по данному делу задержаны пять российских граждан, трое граждан Украины и Армении.