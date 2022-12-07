Дизайнер назвала идеальный зимний головной убор вместо шапки в этом году

Дизайнер Сайдулаева назвала идеальным зимним головным убором в этом году балаклаву и шерстяную панаму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатель бренда Measure и концепт-стора Others Зайнаб Сайдулаева назвала идеальным зимним головным убором в этом году балаклавы, шерстяные панамы, а также пуховые платки.

«В этом году, как и в прошлом, в тренде остаются балаклавы. Они полностью закрывают лицо и шею от ветра и холода, а еще кожа меньше подвергается обветриванию. Каждый дизайнер старается адаптировать это изделие под стиль своего бренда», - сказала дизайнер в беседе с «Газета.Ru», отметив, что у покупателей сейчас бльшой выбор.

Сайдулаева рекомендовала выбирать балаклаву из шерсти, а также отметила, что из этого же материала текущей зимой будут актуальны панамы, которые, по ее словам, «смотрятся очень стильно, и, что важно, их можно надеть и с элегантным пальто, и с паркой». Дизайнер также обратила внимание на пуховой платок, уточнив, что на данный момент «в тренде вещи с национальными мотивами».

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Тем временем, трансплантолог-трихолог, косметолог Татьяна Качанова заявила, что в зимний период возрастает риск ломкости и выпадения волос. Как сообщает RT, эксперт напомнила о необходимости носить теплые головные уборы зимой.