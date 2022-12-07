РБК: все финансовые операции россиян за границей проверяются вручную банками-корреспондентами

Платежи всех граждан РФ через любые крупные банки-корреспонденты проходят через ручной комплаенс, заявил исполнительный директор Freedom Holding Турлов Фото: REUTERS

Все финансовые операции граждан России за рубежом проходят ручную проверку крупных банков-корреспондентов, в том числе и на иностранных счетах. Об этом в интервью РБК заявил исполнительный директор и основной акционер Freedom Holding Тимур Турлов.

"Сейчас банки-корреспонденты проверяют абсолютно все операции россиян, даже если те совершают их со своего счета в иностранном банке. Платежи всех граждан РФ через любые крупные банки-корреспонденты проходят через ручной комплаенс. В связи с этим увеличились сроки проведения операций клиентов из России и выросло число отказов", - утверждает Турлов.

В качестве примера он привел "Фридом Финанс", где срок открытия карт в казахстанском банке для граждан России увеличился с нескольких дней до нескольких недель. При этом не исключены случаи отказа в получении карты по истечении срока. Это обусловлено тем, что брокер не хочет потерять сотрудничество с банком-корреспондентом, поэтому проводит строгий отбор клиентов из России.

Турлов подчеркнул, что после объявления в России 21 сентября 2022 года частичной мобилизации число россиян, приехавших в Казахстан, было гораздо выше, чем в феврале-марте 2022 года, если сравнивать очереди в отделения "Фридом Финанс". При этом он отметил большое число граждан, у которых родственники находились под санкциями.

"Из-за этого нам приходилось им отказывать. При наличии у потенциального клиента близких родственников, которые находятся под блокирующими санкциями, его обслуживание становится слишком сложным для банка. Вероятность получить обвинение в помощи обхода санкций становится невероятно высокой", - сказал он, подчеркнув, что клиенты-родственники подсанкционных лиц - невероятно сложные для регистрации.

Напомним, с начала 2022 года переводы российских граждан в иностранные банки увеличился в два раза и составили 63,1 млрд долларов. Отмечается, что сентябрь 2022 отличился рекордным объемом средств, отправленных на иностранные депозиты, общая сумма которых составила 6,7 млрд долларов.