Названы последствия дефицита йода для здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дефицит йода может привести к структурным изменениям щитовидной железы, а также нарушение ее функции, что в итоге приводит к возникновениям соответствующих симптомов. Об этом рассказал эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева.

«Чаще всего увеличение объема щитовидной железы протекает без каких-либо симптомов, и является случайной находкой при исследовании (ультразвуковом). Но может определяться визуально, а также проявляться дискомфортом в области шеи, например, когда человек надевает водолазку с высоким горлом», - заявил он в беседе с «Газета.Ru»

По его словам, среди симптомов нехватки йода выпадение волос, сухость и шелушение кожи, а также ломкость ногтей. Кроме того, человек может страдать повышенной слабостью и утомляемостью, раздражительностью и увеличенной потребностью во сне. «При отсутствии лечения ситуация может привести к возникновению депрессии», - отметил эксперт.

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