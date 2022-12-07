Минэнерго Казахстана назвало срок ожидания для танкеров в турецких проливах

В Минэнерго Казахстана считают ситуацию с танкерами у проливов Турции нормальной Фото: REUTERS

Срок ожидания танкеров с нефтью в проливах Босфор и Дарданеллы составляет шесть суток, что совершенно нормально для этого времени года. Так министерство энергетики Казахстана прокомментировало информацию о "пробке" из танкеров у берегов Турции. Оценку ведомства приводит ТАСС.

"Для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году ожидание в проливах в декабре было порядка 14 дней", - уточнили в ведомстве, при этом не ответив на вопрос, сколько танкеров находятся на пути через указанные проливы.

Напомним, западные журналисты сообщили, что по меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей нефти ждут уже несколько дней, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Предположительно, все указанные танкеры, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана,.

Как ранее писал сайт KP.RU, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко сообщил, что министерство иностранных дел России обеспокоенно ситуацией со скоплением российских танкеров у пролива Босфор рядом с берегами Турции. По его словам, проблема обсуждается по линии транспортных, страховых компаний.