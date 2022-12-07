ЕС заложил "энергетическую бомбу": что теперь будет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза (ЕС) своим решением ввести запрет на нефть из России заложили энергетическую "бомбу", считает обозреватель Politico Чарли Купер.

- Даже если скоро мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная "бомба" может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам, - предупреждает автор.

Что касается российской стороны, то ей введение "потолка цен" сильно не навредит, предполагает эксперт. Это связано с тем, что Москве, вероятнее всего, удастся найти новых покупателей на свою нефть.

При этом в тексте уточняется, что ЕС в значительной степени зависим от РФ в плане импорта дизельного топлива, поскольку больше половины поставок нефтепродукта приходится именно на нее. И если говорить о возможных легких альтернативах, то их попросту нет.

- В середине зимы может возникнуть острая нехватка дизельного топлива. А оно используется в ЕС почти везде, от автомобилей до промышленности и отопления, - говорится в публикации издания.

5 декабря 2022 года вступил в силу шестой пакет санкций Евросоюза, включающий эмбарго на импорт нефти из РФ. В частности, теперь запрещается предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование. Исключение - если топливо было продано по цене не выше определенного потолка.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые поддержат установление "потолка цен" на российское топливо.