Адвокат Гервиц заявил, что Пугачеву и Галкина* могут лишить гражданства Израиля за сокрытие крещения, фото: соцсети

Если певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин* скрыли факт принятия ими христианства от консульской проверки в ходе получения гражданства Израиля, являясь евреями по материнской линии, то их могут лишить израильского гражданства, рассказал РИА Новости известный израильский адвокат Эли Гервиц.

Главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в РФ (КЕРООР) Адольф Шаевич, комментируя ситуацию, отметил РИА Новости, что крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это длительный и трудный процесс.

"Если репатрианты являются евреями по матери и при этом практически исповедовали христианство до репатриации и утаили этот факт в ходе консульской проверки, то есть вероятность лишения их израильского гражданства…", – рассказал агентству Гервиц, отвечая на вопрос, могут ли после венчания Галкин* и Пугачева получить гражданство Израиля.

Венчание в храме, уточнил Гервиц, не может быть причиной для лишения израильского гражданства.

Ранее сайт KP.RU писал, что Пугачеву и Галкина* обвинили в незаконном получении гражданства Израиля. С такими обвинениями выступил журналист Равив Друкер местного 13-го канала, об этом сообщал RT. В своем репортаже он утверждает, что израильское бюро по связям “Натив”, которое занимается вопросами репатриации, в ходе оформления документов двум знаменитостям допускало нарушения, а в некоторых случаях все делалось “по знакомству” и в нерабочие дни.

*Лицо, признанное в России иноагентом