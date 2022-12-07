Названы продукты, укрепляющие сосуды Фото: Артем КИЛЬКИН

Эксперт заявила, что для сохранения эластичности сосудов необходимо избегать большого количества холестерина, которым богата жирная пища животного происхождения, а также употреблять полезные для сердечно-сосудистой системы продукты.

По ее словам, нужно включить в свой рацион продукты, который содержат витамин С. Так, специалист указала на щавель, гречку, бобы, рыбу. «Также стоит обратить внимание на авокадо, так как он снижает риск появления холестериновых бляшек, что оказывает положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы», - сказала она в беседе с «Газета.Ru».

Кроме того, врач рекомендовала включить в рацион ягоды, оказывающие тонизирующее влияние на работу сердца, отметив клюкву, бруснику, а также чернику, малину и землянику.

Как писала «Свободная пресса» врачи советовали авокадо для того, чтобы восстановить организм после новогодних посиделок.

Употреблять ягодные морсы в случае подозрения на простуду советовала заместитель главного врача онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова в беседе с Life.ru.