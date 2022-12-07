Польская AmRest продаст российской «Альмире» свою часть ресторанов KFC в РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Польская группа компаний AmRest Group решила продать свою часть ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken в России. Покупателем будет российская компания «Альмира».

«AmRest Group объявила о заключении соглашения о покупке акций с ООО «Альмира» в отношении продажи своего ресторанного бизнеса KFC в России. В качестве вознаграждения за сделку AmRest рассчитывает получить минимум 100 миллионов евро», – говорится на сайте AmRest Group.

Теперь сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба России и корпорация YUM! Brands Inc., владеющая брендом KFC. Отмечается, что окончательные условия продажи, будут зависеть от определенных внешних факторов, в том числе обменного курса валют.

AmRest Group присутствует в России с 2007 года и управляет в стране 215 ресторанами KFC.

Напомним, ранее бывшее подразделение KFC в России было переименовано в «Юнирест».

Как писал сайт KP.RU, компания Yum! Brands заявила о готовности сделать еще один шаг в процессе ухода с российского рынка. Будут проданы рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. Покупатель должен сделать ребрендинг ресторанов и сохранить рабочие места для всей российской команды.