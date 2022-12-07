Путин считает международную доктрину прав человека инструментом оправдания доминирования Запада Фото: REUTERS

Международная доктрина прав человека используется Западом для разрушения суверенитета государств и оправдания своего идеологического доминирования, считает президент России Владимир Путин.

«Мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования», – заявил глава государства на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) России.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России заявил, что в настоящее время международное право подменяется диктатом отдельных стран, а мировое сообщество отказывается следовать общечеловеческим принципам. По мнению политика, некоторые страны, веря в свою исключительность, переступают через международное право, игнорируют при этом нормы свободы слова и неприкосновенности собственности.

Напомним, в эти минуты Путин проводит встречу с новым составом СПЧ. В ходе диалога они обсудят спецоперацию на Украине и защиту прав жителей Донбасса.