Путин предложил членам СПЧ обсудить спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить о ситуации в НКО, в судебном процессе, а также про спецоперацию на Украине и защиту прав жителей Донбасса.

"Сегодня мы планируем с вами обсудить… обеспечение прав граждан в судебном процессе, сохранение культурного наследия, да и многие другие. Большой блок посвящен военной спецоперации, с первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев и большинство членов совета… борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ…", - сказал Путин в ходе встречи с членами СПЧ.

Российский лидер также добавил, что СПЧ ведет работу по выявлению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав населения Донбасса, которые полностью игнорировались на протяжении восьми лет "мировым сообществом".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.