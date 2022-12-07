Путин считает, что СПЧ России может стать эффективной площадкой по защите прав человека в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет по правам человека (СПЧ) России может стать эффективной международной площадкой по защите прав человека, считает президент РФ Владимир Путин.

«Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире», – заявил глава государства на встрече с членами СПЧ.

Напомним, 17 ноября 2022 Путин принял решение обновить состав Совета по правам человека. Среди новых членов СПЧ десять человек, в том числе специальный корреспондент KP.RU Александр Коц и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Дмитрий Песков, комментируя обвновление состава СПЧ, отмечал, что в новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения и могут лучшим образом представлять гражданское общество. Они являются наиболее правильным отражением гражданского общества, сказал он.