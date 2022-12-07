Владимира Путина попросили демобилизовать протезистов ДНР Фото: REUTERS

Президента России Владимира Путина на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря попросили демобилизовать врачей- протезистов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Эта просьба была адресована Путину, поскольку наблюдается высокий спрос на таких специалистов. Глава государства поддержал эту идею.

- Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе, врачей-протезистов, конечно, это нужно посмотреть, мы обязательно это сделаем, - сказал президент РФ.

Российский лидер также отметил необходимость расширить возможности предприятий по производству протезов и наладить систему реабилитации.

При этом он напомнил, что не все студенты республик Донбасса воспользовались правом на демобилизацию, решив остаться на военной службе. Еще в ноябре он поручил провести полную демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу.