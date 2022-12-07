Путин исключил, что Запад и международные организации не знают про обстрелы жилых кварталов Донбасса Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин исключил, что Запад и международные организации не знают про обстрелы жилых кварталов Донбасса. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря 2022.

- Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам. Не может об этом никто не знать. Все молчат. Как будто ничего не происходит. Это, конечно, ужасно, - заявил глава государства.

Путин также убежден, что на самом деле для тех организации, которые должны следить за правами человека, люди не имеют вообще никакого значения.

Сайт KP.RU неоднократно писал про обстрелы ВСУ по мирным районам ДНР и ЛНР. Так, 27 ноября Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Донецк. В представительстве ДНР в СЦКК сообщили о повреждениях жилого фонда. В результате обстрела со стороны украинских бойцов в Кировского районе Донецка ранена мирная жительница.

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