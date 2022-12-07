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НовостиПолитика7 декабря 2022 14:12

Путин сообщил, что не все студенты Донбасса воспользовались правом на демобилизацию

В Донбассе должно полностью распространяться российское правовое регулирование, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин сообщил, что не все студенты Донбасса воспользовались правом на демобилизацию

Путин сообщил, что не все студенты Донбасса воспользовались правом на демобилизацию

Фото: REUTERS

Не все студенты республик Донбасса воспользовались правом на демобилизацию, решив остаться на военной службе, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

«Да, конечно, эти территории, республики вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться российское правовое регулирование. Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это непростой и длительный процесс, однако есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас, и это касается в том числе демобилизации студентов. Ее в Донбассе приняли положительно, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России дал поручение провести полную демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу.