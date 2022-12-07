Путин сообщил, что не все студенты Донбасса воспользовались правом на демобилизацию Фото: REUTERS

Не все студенты республик Донбасса воспользовались правом на демобилизацию, решив остаться на военной службе, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) РФ.

«Да, конечно, эти территории, республики вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться российское правовое регулирование. Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию», – сказал глава государства.

Как отметил российский лидер, это непростой и длительный процесс, однако есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас, и это касается в том числе демобилизации студентов. Ее в Донбассе приняли положительно, добавил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России дал поручение провести полную демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу.