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НовостиПолитика7 декабря 2022 14:21

Путин заявил, что Россия готова использовать все имеющиеся средства для борьбы за свои национальные интересы

Страна продолжит последовательную борьбу в этом направлении, отметил президент РФ
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS

Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными методами, но если это не поможет, то задействует все имеющиеся средства, заявил сегодня, 7 декабря, президент России Владимир Путин.

"Вы сказали, что к людям Донбасса относятся как к людям второго сорта… для тех, кто должен следить за правами человека, а я только что сказал, с какими целями создавалось большая часть их так называемых правозащитных организаций западных, для них люди вообще не имеют никакого (значения - прим. ред.)... они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование…", - сказал Путин в ходе встречи с членами СПЧ после выступления Марины Ахмедовой.

Российский лидер также добавил, что СПЧ ведет работу по выявлению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав населения Донбасса, которые полностью игнорировались на протяжении восьми лет "мировым сообществом".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.