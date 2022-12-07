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НовостиПолитика7 декабря 2022 14:41

Путин поручил Генпрокуратуре создать орган по расследованию преступлений на новых территориях России

В него можно было бы включить ветеранов правоохранительных органов, считает глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин поручил Генпрокуратуре создать орган по расследованию преступлений на новых территориях России

Путин поручил Генпрокуратуре создать орган по расследованию преступлений на новых территориях России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре создать орган по расследованию преступлений в новых регионах страны.

«Мы все понимаем реалии событий. Фиксировать, проводить расследования – это важно. А может быть создать общий орган, который бы этим занимался. Давайте подумаем. В том числе подумать и на тему о том, как призвать тех, кто хочет этим заниматься, ветеранов правоохранительных органов, чтобы помогли. Поручу Генпрокуратуре», – сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

Как отметил глава государства, тех, кто стреляет по жилым кварталам в новых регионах России, легко вычислить.

Напомним, ранее президент России поручил руководителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Харьковской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.