Путин поручил Генпрокуратуре создать орган по расследованию преступлений на новых территориях России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре создать орган по расследованию преступлений в новых регионах страны.

«Мы все понимаем реалии событий. Фиксировать, проводить расследования – это важно. А может быть создать общий орган, который бы этим занимался. Давайте подумаем. В том числе подумать и на тему о том, как призвать тех, кто хочет этим заниматься, ветеранов правоохранительных органов, чтобы помогли. Поручу Генпрокуратуре», – сказал он на встрече с членами Совета по правам человека.

Как отметил глава государства, тех, кто стреляет по жилым кварталам в новых регионах России, легко вычислить.

Напомним, ранее президент России поручил руководителям Донецкой, Луганской народной республик, Запорожской и Харьковской областей создать органы по профилактике коррупционных нарушений.

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.