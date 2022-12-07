Политолог оценил перспективы США в намерении исключить Россию из G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог Юрий Светов назвала заведомо провальной проект оборонного бюджета США, который включает в себя данные о намерениях Вашингтона добиться исключения России из состава части международных организаций, в том числе «Большой двадцатки».

Эксперт в беседе с изданием «360» указала на абсурдность документа, поскольку Москва и ее международные связи никак не взаимодействуют с финансированием оборонной сферы США. Специалист также заявила, что западным странам не удастся добиться ухода России из состава «Большой двадцатки», поскольку половина членов объединения встала на российскую сторону.

Как писала «Свободная пресса», ранее российский политолог, заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин заявил, что всем должно быть понятно, что у Вашингтона нет ни малейшего шанса ни экспроприировать российские золотовалютные резервы, ни исключить Россию из «Большой двадцатки».

Кроме того, проект оборонного бюджета США, как сообщал RT, призывает к изгнанию российских правительственных служащих из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору, а также Международной ассоциации страховых надзоров.

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