Медикам первичного звена дополнительно выплатят до 18,5 тысяч рублей с 1 января 2023

Президент Путин поручил правительству выплачивать медикам дополнительно до 18 тысяч рублей с 1 января 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ с 1 января 2022 года выплачивать дополнительно медикам, работающим в первичном звене здравоохранения - от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в зависимости от специализации медработника.

"Надо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения... С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи - от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

Президент подчеркнул, что могут возникнуть бюрократические проволочки из-за того, что на данный момент уже середина декабря, однако Путин настоял, чтобы в первом квартале 2023 года техническая часть вопроса была решена.

"Если потребуется какое-то время для бюрократических решений, то, может быть, с 1 января они не успеют это сделать - сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года", - пояснил президент, подчеркнув необходимость совершенствования системы выплат медикам первичного звена.

Напомним, власти России направили дополнительные средства на зарплаты медицинским работникам в регионы. Об этом в ходе пресс-конференции заявил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Министр подчеркнул, что субсидии предназначены для выплат непосредственно медикам или пойти на покрытие необходимых расходов.