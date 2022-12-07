Путин предупредил о намерении польских националистов захватить западные территории Украины Фото: REUTERS

Националистические элементы в Польше намерены забрать территории Западной Украины, которые она получила после Второй мировой войны, считает президент России Владимир Путин.

«Националистические элементы в Польше спят и видят, чтобы забрать западные территории, которая Украина получила благодаря решениям Сталина после Второй мировой. Единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия», – заявил он на встрече с членами Совета по правам человека РФ.

Глава государства отметил, что решение о защите своих интересов должны принимать украинские политики будущего, поскольку нынешние власти Украины «мало что в этом понимают».

Как писал сайт KP.RU, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Польши форсируют подготовку к захвату территорий Западной Украины. По информации российской спецслужбы, Польша решила ускорить аннексию украинских территорий из-за опасений заключения соглашения между странами НАТО и России, которое может не учесть интересы Варшавы и Киева.

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