Путин заявил, что конфликт на Украине был начат в 2014 году киевскими властями

Президент считает, что власти Украины развязали конфликт в 2014, а не Россия в 2022 году Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в Украине начался еще в 2014 году. По его мнению, власти Украины "развязали войну". Об этом он сказал на встрече с членами СПЧ.

"Ведь война-то была начата, вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, не нами, а в 2014 году после государственного переворота на Украине. Она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления людей, проживавших на Донбассе", - считает Путин.

Также в ходе встречи было озвучено, что международная доктрина прав человека используется Западом для разрушения суверенитета государств и оправдания своего идеологического доминирования, считает президент Владимир Путин.

Тем временем канцлер Гермации Олаф Шольц подчеркнул, что страны Запада должны защищать открытые общества, отстаивать демократические ценности, усиливать альянсы и партнерство. По его словам, важно прилагать все возможные усилия для выстраивания новых партнерских отношений, подойдя к этому "прагматично и без идеологических шор".

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц в контексте оценки событий, происходящих в Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, выступая перед главами государств, озвучил "формулу мира", среди условий которой необходимо соблюсти восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

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