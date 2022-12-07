Эксперт Пономарева сообщила, что кошки легко «расшифровывают» человеческую речь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева рассказал, что кошки могут легко «расшифровать» человеческую речь, отметив их способность отделять позитивные звуки от пугающей и негативной речи.

«Речи у кошек нет, но звуки они различают невероятно. Потому что слух для них наравне со зрением является одним из основных органов чувств. Кошка способна различать звуки слабой интенсивности. Воспринимаемый диапазон частот у мурлык в три раза шире, чем у человека», - приводит РИАМО слова специалиста.

Специалист рассказала о способности кошек обнаруживать мельчайшие отклонения в звуке любой интенсивности, улавливая таким образом различия всего лишь в 1/10 тона. По ее словам, именно в связи с этими умениями кошки легко определить тип и размер добычи.

Зоопсихолог Стелла Малетина рассказала ОТР, что для кошки любые большие перемещения вызывают стресс, в то время как собаки - прирожденный путешественник.

Тем временем психоаналитик Ирина Смолярчук предупредила об ошибочности распространенного мнения о том, что домашние питомцы могут помочь хозяину пережить депрессию. Как пишет RT, эксперт призвала не заводить собаку или кошку в такие моменты.