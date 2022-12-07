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НовостиПолитика7 декабря 2022 15:22

Путин заявил, что России не оставили иных шансов для решения вопроса на Донбассе

Единственным гарантом территорий Украины могла стать Россия, считает президент РФ Путин
Владимир РОМАНЕНКО
Единственным гарантом территорий Украины могла стать Россия, считает президент РФ Путин

Единственным гарантом территорий Украины могла стать Россия, считает президент РФ Путин

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "не оставили шансов" для решения вопроса на Донбассе. По его словам, только Россия могла стать "территориальным гарантом" Украины в ее нынешних граница. Путин подчеркнул, что теперь это дело украинских властей.

"Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - считает российский лидер.

При этом он выделяет особую роль России в гарантии территориальной целостности Украины, подчеркивая, что сотрудничество с РФ было "единственным" путем обеспечения суверенности.

"Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться", - полагает Путин.

В связи с этим он сделал вывод, что спецоперация стала единственным выходом из ситуации.

"Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - убежден Путин.

Тем временем мировое сообщество настаивает на сохранении суверенности государств. Так председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, выступая перед главами государств, озвучил "формулу мира" для начала переговоров с Россией и урегулирования сложившегося конфликта. Среди прочих условий он подчеркнул, что необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал статью, в которой оценил в том числе российско-украинский конфликт.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.