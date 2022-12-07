Путин заявил, что России не оставили иных шансов для решения вопроса на Донбассе

Единственным гарантом территорий Украины могла стать Россия, считает президент РФ Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "не оставили шансов" для решения вопроса на Донбассе. По его словам, только Россия могла стать "территориальным гарантом" Украины в ее нынешних граница. Путин подчеркнул, что теперь это дело украинских властей.

"Она (специальная военная операция - ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем, и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно", - считает российский лидер.

При этом он выделяет особую роль России в гарантии территориальной целостности Украины, подчеркивая, что сотрудничество с РФ было "единственным" путем обеспечения суверенности.

"Но это уже дело самих украинских политиков, будущих конечно, нынешние политики, по-моему, вообще мало чего в этом понимают, не думают об этом, хотя, некоторые, как нам кажется, уже об этом начинают задумываться", - полагает Путин.

В связи с этим он сделал вывод, что спецоперация стала единственным выходом из ситуации.

"Ничего здесь удивительного нет с точки зрения истории. Россия часто сталкивалась с сюжетами подобного рода", - убежден Путин.

Тем временем мировое сообщество настаивает на сохранении суверенности государств. Так председатель КНР Си Цзиньпин призвал страны уважать территориальную целостность и суверенитет друг друга, не вмешиваясь во внутреннюю политику другого государства.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20, выступая перед главами государств, озвучил "формулу мира" для начала переговоров с Россией и урегулирования сложившегося конфликта. Среди прочих условий он подчеркнул, что необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц опубликовал статью, в которой оценил в том числе российско-украинский конфликт.

"Россия нарушила даже самые основные принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН: отказ от применения силы как средства международной политики и обязательство уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность всех страны. Действуя как имперская держава, Россия теперь стремится силой перекроить границы и снова разделить мир на блоки и сферы влияния", - пишет Шольц.