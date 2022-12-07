Премьер Грузии подтвердил, что Тбилиси не будет оказывать военную помощь Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили Фото: REUTERS

Власти Грузии не намерены оказывать военную помощь Украине, это четкая позиция Тбилиси, заявил председатель грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

«Что касается военной помощи, то мы об этом ясно сказали, что мы этого не сделаем. Мы как государство никогда не подключимся к конфликту – это наша четкая позиция», – сказал премьер-министр Грузии журналистам.

Гарибашвили напомнил о неоднократных просьбах грузинской оппозиции открыть второй фронт против России. Власти страны никогда не пойдут на это, подчеркнул он.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьр Грузии заявлял, что конфликт на Украине в обязательном порядке должен быть урегулирован путем переговоров. По его мнению, подобный сценарий развития событий является единственно возможным вариантом.

Позже он сообщал о призывах властей Украины к грузинской оппозиции отрыть в своей стране второй фронт против России.