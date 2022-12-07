Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о неразмещении оружия в космосе Фото: REUTERS

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций проголосовала за резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе.

За документ проголосовали 122 страны. Еще 50 членов Генассамблеи ООН высказались против, четыре страны воздержались. Резолюция призывает все государства рассмотреть возможность «выразить приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

В документе содержится призыв к началу работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве. Он был внесен Россией и Китаем на конференции по разоружению в 2008 году.

Как писал сайт KP.RU, в октябре Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию о непризнании референдумов в Луганской, Донецкой народной республиках, Запорожской и Херсонской областях. За нее проголосовали 143 страны, против проголосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР и Никарагуа, еще 35 стран воздержались.