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НовостиПолитика7 декабря 2022 16:29

Путин считает «не лишним» возмещение Украиной ущерба Донбассу

Действия неонацистского режима должны получить оценку, заявил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин считает «не лишним» возмещение Украиной ущерба Донбассу

Путин считает «не лишним» возмещение Украиной ущерба Донбассу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возмещение Украиной ущерба, нанесенного республикам Донбасса и другим новым регионам России, будет не лишним, считает президент РФ Владимир Путин.

«Неонацистский режим и действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем новым территориям России. Это лишним тоже точно совершенно не будет», – заявил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России поручил Генеральной прокуратуре создать орган по расследованию преступлений в новых регионах страны. Тех, кто стреляет по жилым кварталам в новых регионах России, легко вычислить, обратил внимание глава государства.