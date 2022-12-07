Путин считает «не лишним» возмещение Украиной ущерба Донбассу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возмещение Украиной ущерба, нанесенного республикам Донбасса и другим новым регионам России, будет не лишним, считает президент РФ Владимир Путин.

«Неонацистский режим и действия этого режима должны получить свою оценку. То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем новым территориям России. Это лишним тоже точно совершенно не будет», – заявил он на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России поручил Генеральной прокуратуре создать орган по расследованию преступлений в новых регионах страны. Тех, кто стреляет по жилым кварталам в новых регионах России, легко вычислить, обратил внимание глава государства.