У погибшей после секса девушки из Екатеринбурга не выдержало сердце

У погибшей после секса девушки из Екатеринбурга, вероятно, не выдержало сердце Фото: Александр Щербак/ТАСС

Погибшая в Екатеринбурге после секса 20-летняя девушка могла скончаться из-за сердечного приступа. Такое мнение высказал друг парня, с которым погибшая была в вечер, когда случилась трагедия.

«Говорят, сердце не выдержало. Человек замертво упал», – передает его слова «КП – Екатеринбург».

В свою очередь знакомая девушки рассказала, что она могла умереть после употребления наркотических веществ. По ее словам, раньше она работала вместе с погибшей. На похоронах девушки бывшая коллега услышала, что она отравилась «предположительно наркотиками».

Как сообщили источники в силовых структурах, точная причина смерти 20-летней уроженки Верхнего Уфалея станет известна лишь в конце декабря этого года. В настоящее время по факту смерти девушки проводится процессуальная проверка.

Напомним, 20-летняя сотрудница одного из алкомаркетов Екатеринбурга скончалась после секса с коллегой. Трагедия случилась вечером 4 ноября 2022. В этот день 21-летний парень, с которым жительница Екатеринбурга познакомилась на работе, пришел к ней. Пара занялась сексом, после чего девушка направилась в ванную, где потеряла сознание. Молодой человек вызвал медиков, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть.