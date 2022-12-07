Председатель СК Александр Бастрыкин провел личный прием граждан из Подмосковья, Башкортостана и Саратовской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель СК Александр Бастрыкин провел традиционный личный прием граждан - сегодня он пообщался с помощью видео-конференц-связи с жителями Подмосковья, Башкортостана и Саратовской области.

Несколько женщин из Московской области рассказали, что воспитывают детей-инвалидов. Ребятам нужны специальные средства технической реабилитации. Государство такие вещи закупает. Вот только некоторые чиновники относятся к этому вопросу формально - для галочки.

«Женщины отметили, что Московским областным региональным отделением Фонда социального страхования РФ в нарушение законодательных норм заключаются государственные контракты с недобросовестными поставщиками, - говорится в релизе Следственного комитета РФ. - При этом качество оказываемых услуг по изготовлению средств реабилитации находится на очень низком уровне, а стоимость работ сильно завышена».

Руководитель ГСУ СК России по Московской области генерал-майор юстиции Александр Стариков доложил руководителю ведомства: по заявлениям родителей детей с инвалидностью было возбуждено уголовное дело по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «халатность». Но надзорный орган решение о возбуждении уголовного дела отменил.

«Председатель Следственного комитета поручил незамедлительно повторно возбудить уголовное дело по аналогичным основаниям. Глава ведомства подчеркнул, что позиция СК России о том, что данные факты нарушений прав граждан подлежат расследованию и даче правовой оценки, неизменна», - говорится в сообщении СК.

У многодетных семей и семей с детьми-инвалидами из Башкортостана возникли проблемы с земельными участками. Наделы им выдали еще в 2014 году - по федеральной программе, под строительство жилых домов.

«Однако, по их мнению, подход к выделению участков носил формальный характер, предоставленные им земли не пригодны для проживания. В населенных пунктах Елкибаево и Самохваловка, входящих в состав города Уфы, отсутствуют транспортная и социальная инфраструктуры, не проведены коммуникации».

Плюс проблема с доступной медицинской помощью, лекарствами - поликлиники далеко, а местный общественный транспорт для поездок инвалидов совершенно не приспособлен.

Жалобы в местные органы власти ни к чему не привели.

«Исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан полковник юстиции Ильяс Масаллимов доложил, что 11 ноября 2022 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Однако указанное решение было отменено прокурором и в настоящее время обжалуется».

По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело будет вновь возбуждено.

Такая же проблема - с участками, которые не приспособлены для жилья - у многодетных семей из Саратовской области. Там также возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

«Александр Бастрыкин поручил присутствующим руководителям территориальных следственных органов подготовить материалы, содержащие изложенные заявителями проблемы для последующего информирования глав вышеназванных регионов», - сообщили в СК.