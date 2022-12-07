Турция обозначила сроки начала наземной операции против курдов на севере Сирии

Турция начнет наземную операцию в Сирии, если курды не отведут силы в течение двух недель Фото: REUTERS

Власти Турции готовы начать назменую операцию против курдских формирований, если они не отведут войска в течение ближайших двух недель, рассказали источники, знакомые с планами Анкары.

По информации Al-Jazzera, Турция попросила Россию и Соединенные Штаты убедить «Силы демократической Сирии» (СДС) покинуть города Манбидж, Тель-Рифат и Айн-эль-Араб на севере в Сирии за две недели. США в свою очередь предложили реорганизовать СДС и предоставить представителям этой группировки больше полномочий в управлении вышеуказанными городами.

Анкара считает, что перед рассмотрением предложения Вашингтона необходимо отрезать СДС от контроля над нефтяными объектами на севере Сирии.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что Анкара начала воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за того, что Россия «отказалась» выполнять обещания по отводу по отводу курдских формирований от границ республики.

Тем временем курдский альянс «Силы демократической Сирии» обратился к России с просьбой выступить инициаторами соглашения о координации действий в Дамаске для защиты своей территории.