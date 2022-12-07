В правительстве России анонсировали новые ежемесячные надбавки врачам Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2023 года врачи в России будут получать новые ежемесячные доплаты, рассчитываемые с учетом регионального коэффициента, заявил заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Поскольку уровень жизни во всех регионах страны разный, при установлении этих доплат будет учитываться региональный коэффициент дифференциации», – рассказала она журналистам.

По словам вице-премьера, врачи центральных районных и районных больниц будут получать с 2023 года ежемесячную надбавку в размере 18,5 тысячи рублей, первичного звена – 14,5 тысячи рублей, скорой медицинской помощи – 11,5 тысячи.

Кроме того, надбавки ожидают медицинский персонал среднего звена, фельдшеров и младший медперсонал. Для этих категорий предусмотрены доплаты в размере 8, 7 и 4 тысяч рублей соответственно.

Как отметила Голикова, в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на выплаты надбавок предусмотрено 152,4 миллиарда рублей. Доплаты должны получить около 379 тысяч врачей, 725 тысяч специалистов среднего медперсонала и более 65 тысяч младшего, добавила она.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников в январе 2023.