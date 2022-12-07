Россия приостановила взносы в ПАЧЭС в ходе заседания в Белгороде

Делегация РФ покинула заседание ПАЧЭС в Белграде Фото: REUTERS

Россия приостановила выплату взносов в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Делегация РФ покинула заседание ПАЧЭС в Белграде из-за высказываний украинской стороны.

По словам Тимофеевой, делегация Украины потребовала отлучение России из членства в ассамблее ПАЧЭС, на что был дан ответ: "представить без России организацию сегодня невозможно, мы ее создавали 30 лет назад".

Тем не менее делегация РФ приняла решение прекратить финансирование ПАЧЭС, "потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно". При этом страна продолжит быть членом ПАЧЭС.

Депутат Госдумы Константин Затулин уточнил, что часть делегаций других государств поддержала украинских представителей.

"В данном случае речь шла о политической акции. К сожалению, часть делегаций от стран НАТО присоединились. Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас", — резюмировал он.

По итогу активности украинской стороны делегация решила покинуть заседание.

"Мы прибыли для работы на Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества, однако после того цирка, который устроила на заседании Украина, мы приняли решение покинуть ассамблею", - сказала Тимофеева.

7 и 8 декабря 2022 года проходит юбилейное 60-е заседание генассамблеи ПАЧЭС в Белграде, Сербия.

Напомним, также сегодня политолог Юрий Светов назвала заведомо провальной проект оборонного бюджета США, который включает в себя данные о намерениях Вашингтона добиться исключения России из состава части международных организаций, в том числе «Большой двадцатки».