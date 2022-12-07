Медведев прокомментировал попытку госпереворота в Германии Фото: REUTERS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя попытку госпереворота в Германии, отметил, что ФРГ не обладает полным суверенитетом на своей земле. По его мнению, решение принимает "глубинное американское государство".

"Германия не обладает полным суверенитетом на своей земле. Решения по вопросам немецкой энергетики, промышленности и обороны принимает «глубинное американское государство»", - пишет Медведев в своем телеграм-канале.

Он также иронично отметил упоминание причастности России к попытке госпереворота, предотвращенного накануне.

"Естественно, намекают на связь с русскими. А как иначе? Все злокозненные заговоры, мировые войны, разрушительные землетрясения и смертельные эпидемии от нас. Гордимся, хотя у нас и не вышло пока. Будем пробовать на прочность Неметчину и дальше. Вдруг снова станет монархией?", - отмечает политик.

Напомним, подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ. Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.

Отмечается также, что правоохранительные органы Германии провели одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые собирались совершить штурм Бундестага для осуществления государственного переворота.