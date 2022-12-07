В Минобороны РФ заявили, что сирийские боевики планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим

По данным МО РФ, атака будет производиться с помощью произведенных кустарным путем беспилотников и реактивных систем залпового огня Фото: REUTERS

Сирийские боевики готовят атаку на российскую авиабазу Хмеймим с помощью произведенных кустарным путем беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещенная в России террористическая организация - прим.) планируют атаковать российскую авиабазу Хмеймим с использованием беспилотных летательных аппаратов и РСЗО кустарного производства увеличенной дальности", - сказал он.

По словам Егорова, атака планируется из населенных пунктов Убин, Кафер-Дин, Кайкун и Кбана, которые находятся в горах провинции Латакия на территории Идлибской зоны деэскалации.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного регулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул генерал-майор.

Ранее МО РФ информировали, что боевики в Сирии готовят провокации в провинции Идлиб с ударами по лагерю беженцев с целью обвинения властей Сирии и Вооруженных сил России.