Петр Бирюков: завершен первый этап благоустройства возле станции БКЛ «Кленовый бульвар» на юге Москвы

Вид с квадрокоптера на строительство станции «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, октябрь 2022 г. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили первый этап благоустройства территории возле станции Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Кленовый бульвар» на юге столицы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Главная задача - обустроить комфортные пешеходные маршруты от станции БКЛ к жилой застройке и музею-заповеднику «Коломенское», многочисленным посетителям которого будет удобнее добираться до него, - отметил Петр Бирюков. - В зону благоустройства вошли улицы Речников и Затонная».

Заместитель Мэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию, проложили дополнительную водосточную сеть.

«В рамках проекта заменили покрытие тротуаров общей площадью 5,7 тыс. квадратных метров, на спусках установили пандусы, обновили асфальт на проезжей части, въездах во внутренние дворы и плоскостной парковке, - рассказал Петр Бирюков. - Для пассажиров общественного транспорта установили восемь современных остановочных павильонов, сейчас их подключают к электросети».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на втором этапе благоустройства возле станции БКЛ "Кленовый бульвар" заменят старые фонари и оборудуют дополнительные, всего их будет 140, поставят скамейки для отдыха и цветочные вазоны, пять информационных стел.

Пешеходные переходы оснастят 24 опорами контрастного освещения, которые позволяют «зебре» и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На финальном этапе около метро разобьют газон общей площадью почти 30 тыс. квадратных метров и высадят около 130 деревьев.

Полностью завершить работы планируется летом 2023 года.