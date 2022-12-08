Клуб журналистов Мексики наградил почетным знаком погибшую в результате теракта российскую журналистку Дугину

Дарье Дугиной, погибшей в результате теракта, присудили награду мексиканского Клуба журналистов. Фото: из архива KP.RU.

Премия Клуба журналистов Мексики присуждена погибшей 20 августа российской журналистке Дарье Дугиной. Об этом в среду 7 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря российского посольства в Мехико Андрея Земского.

Сообщается, что диплом и почетный знак переданы послу России в Мексике Виктору Коронелли в ходе торжественной церемонии, прошедшей в мексиканской столице 7 декабря.

«Первой премией посмертно была награждена Дарья Дугина, ее получил российский посол», - рассказал Земский, добавив, что во время церемонии производилась трансляция видеообращение отца Дарьи Дугиной, философа и общественного деятеля Александра Дугина.

Напомним, внедорожник, за рулем которого находилась Дарья Дугина, взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Московской области 20 августа. По словам очевидцев, детонация произошла под днищем автомобиля, после чего охваченная пламенем машина вылетела с трассы и врезалась в придорожную постройку.

Хроника гибели Дарьи Дугиной здесь на KP.RU.

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