«Ла Скала» открыла сезон показом русской оперы «Борис Годунов», несмотря на протест Украины

Театр "Ла Скала" открыл новый сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов". Фото: REUTERS

Новый сезон миланского театра «Ла Скала» открывает опера «Борис Годунов» Модеста Мусоргского. Об этом сообщает телеканал Rai1.

Напомним, театр «Ла Скала» объявил о том, что новый сезон 7 декабря 2022 года будет открыт оперой «Борис Годунов», еще в июне. Сообщалось, что публика услышит оперу Мусоргского в постановке датского режиссера Каспера Хольтена. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков, а за дирижерским пультом будет стоять главный дирижер театра Риккардо Шайи.

В ответ на это генконсул Украины в Милане Андрей Картыш выразил протест против открытия сезона в «Ла Скала» оперой «Борис Годунов» и призвал руководство театра и городскую администрацию Милана не открывать сезон произведением Мусоргского. Дипломат назвал решение руководства театра «поддержкой пропаганды России».

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