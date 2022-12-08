Американская армия получила систему Typhon

Американские военные получили батареи Typhon. Фото: REUTERS

Американския армия получила батареи Typhon, сообщает американская компания Lockheed Martin. В состав батареи входят пусковые установки, центр управления и ракеты. Сообщается, что эти установки позволяют запускать крылатые ракеты Tomahawk с земли.

В пресс-релизе компании Lockheed Martin, которая занимается исследованием, проектированием, разработкой и интеграцией технологических систем, используемых в области безопасности и аэрокосмической отрасли, говорится, что батареи Typhoon помогут армии Штатов стать «более гибкой и многопрофильной силой».

Ранее в США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия.

Также сообщалось, что военные США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

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