Пушков заявил об ответственности коллективного Запада за начало украинского конфликта

Алексей Пушков заявил об ответственности Запада за конфликт на Украине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коллективный Запад несет ответственность за переход украинского кризиса в фазу боевых действий. Об этом заявил в четверг 8 декабря российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях.

«Меркель публично открестилась от какой-либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения, чтобы дать Украине "драгоценное время" на подготовку к войне. Это еще раз доказывает ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу», - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад использовал выигранное Минскими соглашениями время для накачки Киева оружием.

Напомним, Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit сделала ряд признаний относительно Минских соглашений, подробности здесь на KP.RU.

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