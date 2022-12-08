Американские обозреватели указали на усиление российских войск и ослабление киевского режима

Американские обозреватели отметили высокий боевой дух российских военнослужащих. Фото: Александр КОЦ

В украинском конфликте наступил переломный момент на фоне усиления российских войск. Об этом пишет издание Newsweek.

Обозреватели Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер отмечают, что украинская армия исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от военной поддержки Запада. Также издание отмечает высокий боевой дух российских военнослужащих.

Авторы публикации призывают закончить военный конфликт дипломатическим путем, называя это «по-настоящему нравственным поступком».

Ранее президент России Владимир Путин восхитился военнослужащими, участвующими в спецоперации. Путин заявил, что российские солдаты в зоне СВО воюют блестяще.

Также сообщалось, что российские войска уничтожили 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении. На других направлениях были уничтожены более 240 украинских военных.

Тем временем СБУ проводит проверки на объектах Украинской православной церкви в Черкасской и Волынской областях. Также СБУ проводят проверки в Успенском соборе в Херсоне.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.