Украинский чиновник рассказал, сколько продержатся телевидение, радио и мобильная связь в случае блэкаута

В случае блэкаута на Украине три дня будут работать радио, телевещание и мобильная связь. Фото: NASA.

В случае полного отключения энергии на Украине телевидение, радио и мобильная связь будут работать еще течение трех суток. Об этом пишут в четверг 8 декабря местные СМИ со ссылкой на руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя.

«Далее зависит от доставки топлива», - цитирует Щиголя ТАСС.

Чиновник призвал жителей Украины обеспечить себя радиоприемниками и сделать запас батареек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины и допустил, что в большинстве украинских населенных пунктов продолжат практику отключений электричества.

Также в минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Киев останется без центрального отопления до весны и признал, что пункты обогрева не спасут людей в такой ситуации.