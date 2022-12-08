В российском посольстве отвергли резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине «геноцидом»

В российском посольстве в США отвергли обвинения в адрес РФ в "геноциде" на Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия категорически отвергла обвинения, содержащиеся в резолюции комитета по международным делам сената США о признании действий России по отношению к Украине «геноцидом». Об этом сказано в заявлении, распространенном российским посольством в Вашингтоне.

«Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов», - цитирует документ РИА Новости.

Посольство России в США еще в мае 2022 года назвало «русофобскими инсинуациями» обвинения в геноциде на Украине. В дипмиссии РФ отметили, что «на местах дела обстоят с точностью до наоборот».

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отказался называть «геноцидом» действия России на Украине.

В то же время депутаты Бундестага ФРГ признали «голодомор на Украине в 1930-е» - «геноцидом, который был организован и поддержан намеренно».

Также сообщалось, что в Польше потребовали от Украины извиниться за «волынскую резню» для дальнейшего получения оружия. Польский политолог Сыкульский назвал возмутительным отказ Киева взять ответственность за геноцид поляков.