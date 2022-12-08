Что произошло в ночь на 8 ноября

Путин заявил, что в дополнительной мобилизации в России нет необходимости. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что в дополнительной мобилизации нет необходимости. По словам главы государства, сейчас в зоне спецоперации находится только половина призванных резервистов. Остальные, а это 150 тысяч человек, — это боевой резерв.

Театр «Ла Скала» открыл сезон показом русской оперы «Борис Годунов» несмотря на протест Украины.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Запад использовал выигранное Минскими соглашениями время для накачки Киева оружием.

Полиция Перу задержала президента Педро Кастильо после импичмента. Присягу на должность главы государства принесла вице-президент Дина Болуарте.

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В российском посольстве отвергли резолюцию комитета сената США о признании действий РФ на Украине «геноцидом» и назвали содержащиеся в документе обвинения «извращением фактов».